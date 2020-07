Sampdoria, tre squadre su Linetty (Di giovedì 30 luglio 2020) GENOVA - Nei prossimi giorni, la Samp lavorerà sui prolungamenti di contratto. Si punta a strappare il sì di Gaston Ramirez , 29,, nonostante le sirene dal Qatar, di Maya Yoshida , 31, e di Federico ... Leggi su corrieredellosport

SerieA : Triplice fischio a Genova dove il @acmilan conquista i tre punti sulla @sampdoria! #SampMilan #SerieATIM… - juventusfc : KICK-OFF | ?? Obiettivo tre punti. Forza, ragazzi: #FinoAllaFine ?? ?? LIVE MATCH su - sportli26181512 : Sampdoria, tre squadre su Linetty: In casa blucerchiata intanto si studiano i rinnovi, da Ramirez a Yoshida… - sportli26181512 : Sampdoria: tre squadre su Linetty: In scadenza nel 2021 con la Sampdoria, il centrocampista...… - DemersonSouza4 : RT @juventusfc: KICK-OFF | ?? Obiettivo tre punti. Forza, ragazzi: #FinoAllaFine ?? ?? LIVE MATCH su -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria tre

Il Brescia sfida la Sampdoria nell'anticipo del 38ª e ultimo turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming. Il Brescia di Diego López chiude la stagione ospitan ...La 37esima giornata di Serie A ha mantenuto lo status quo fra Inter, Atalanta e Lazio (rispettivamente seconda, terza, quarta in classifica) con le tre squadre racchiuse in un solo punto e con lo scon ...