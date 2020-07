Processano Salvini e lui va a farsi il bagno al Papeete (Di giovedì 30 luglio 2020) bagno in mare per Matteo Salvini, arrivato a Milano Marittima, nella riviera romagnola, nel tardo pomeriggio del giorno in cui il Senato ha autorizzato il processo all’ex ministro la vicenda Open Arms. Dopo essere salito in hotel, dribblando i giornalisti e i fotografi in attesa di lui, il leader della Lega è andato nella spiaggia del Papeete Beach e si è tuffato, quasi al tramonto.“Scusate, questo non è il momento delle foto né delle dichiarazioni, non sono dell’umore giusto”, ha detto Salvini ai fotografi, finito il bagno fatto insieme al figlio e ad alcuni amici. Domani mattina è in programma alle 11 una conferenza stampa per presentare la festa della Lega Romagna, e Salvini sarà presente. Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Processano Salvini e lui va a farsi il bagno al Papeete - giuliatouch : RT @HuffPostItalia: Processano Salvini e lui va a farsi il bagno al Papeete - francirisso : RT @HuffPostItalia: Processano Salvini e lui va a farsi il bagno al Papeete - pelias01 : RT @HuffPostItalia: Processano Salvini e lui va a farsi il bagno al Papeete - tweetgarbato : RT @HuffPostItalia: Processano Salvini e lui va a farsi il bagno al Papeete -

Ultime Notizie dalla rete : Processano Salvini Processano Salvini e lui va a farsi il bagno al Papeete L'HuffPost Open Arms, Salvini un po' martire e un po' cassandra. Il Senato lo manda a processo: "Toccherà anche a voi"

E “si era già capito che questo è un voto politico - è l’esordio di Salvini al microfono - Ringrazio chi mi manda a processo, ci andrò a testa alta e con la schiena dritta. L’unico rammarico è dover ...

Open Arms, Gallo (M5s): per Meloni gli amici non si processano

Roma, 30 lug. (askanews) - "Per Meloni gli amici non si processano, i politici vanno difesi da qualsiasi processo e la giustizia vale solo per i cittadini. Chi gli spiega che quando si commette un rea ...

E “si era già capito che questo è un voto politico - è l’esordio di Salvini al microfono - Ringrazio chi mi manda a processo, ci andrò a testa alta e con la schiena dritta. L’unico rammarico è dover ...Roma, 30 lug. (askanews) - "Per Meloni gli amici non si processano, i politici vanno difesi da qualsiasi processo e la giustizia vale solo per i cittadini. Chi gli spiega che quando si commette un rea ...