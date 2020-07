Open Arms, l’errore del Tg2 sull’autorizzazione a procedere: “Colpo di scena, Salvini non andrà a processo”. Poi la rettifica (Di giovedì 30 luglio 2020) Errore in diretta tv per il Tg2 delle 18,15. Subito dopo la votazione al Senato sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per la vicenda Open Arms, la giornalista in collegamento annuncia l’esito: “Non è passata. Sembrava un voto scontato, e invece no. Salvini non andrà a processo, è un colpo di scena”. Ma è uno sbaglio. Il Senato, infatti, con 149 voti per il sì e 141 contrari ha in realtà rimandato il procedimento alla Procura di Palermo che dovrà chiedere il rinvio a giudizio del leader della Lega. Il Tg2 ha poi inviato una nota per scusarsi dell’errore: “Abbiamo erroneamente detto che con il voto l’autorizzazione a procedere non sarebbe stata concessa, ... Leggi su ilfattoquotidiano

