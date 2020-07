Microcredito, imprenditori in difficoltà con le rate: l’appello di Di Scala (Forza Italia) (Di giovedì 30 luglio 2020) Un intervento del governatore campano Vincenzo De Luca per consentire ai piccoli imprenditori in difficoltà e inadempienti in termini di ritardato o mancato pagamento delle rate del Microcredito la possibilità di restituire il capitale ricevuto, attraverso specifici piani di rientro agevolati. Lo auspica la consigliera regionale campana di Forza Italia, presidente della commissione Sburocratizzazione Maria Grazia Di Scala. “Si tratta di piccoli imprenditori non bancabili, già alle prese con mille criticità nel periodo pre-Covid ed ora, per varie ragioni, materialmente impossibilitati a versare quanto dovuto”, spiega l’esponente di Forza Italia che sulla questione ha depositato oggi ... Leggi su ildenaro

Scisciano : Campania, Di Scala (FI):”Piccoli imprenditori in gravi difficoltà su rate microcredito, si intervenga”: Napoli, 30… - tassarottis : RT @alelomi: Continuano le #HukyStories con il padre del #microcredito: Mohammad Yunus. Un’#innovazione che ha aiutato milioni di micro im… - JuanGaribi : RT @alemessina69: Funzione di “entry point” per il #credito tradizionale. Un terzo degli imprenditori finanziati da @permicro_ ha avuto suc… - francy_0207 : RT @huky_tweet: #HukyStories di oggi dedicata a Dr. Muhammad Yunus, economista bengalese che ha ideato il #microcredito, un modello finanzi… - IsabellaCeccari : RT @alelomi: Continuano le #HukyStories con il padre del #microcredito: Mohammad Yunus. Un’#innovazione che ha aiutato milioni di micro im… -

Ultime Notizie dalla rete : Microcredito imprenditori Microcredito, imprenditori in difficoltà con le rate: l'appello di Di Scala (Forza Italia) Il Denaro Microimprese professionali nascono all'università

Collegare il mondo dell'università e della ricerca al microcredito, favorendo lo sviluppo delle idee, la crescita di una nuova generazione di giovani imprenditori. È uno degli obiettivi del protocollo ...

Covid-19: da Commissione UE e FEI spinta al microcredito

FEI e Commissione UE aggiornano le condizioni dello strumento di garanzia EaSI da 400 milioni di euro per incoraggiare gli intermediari finanziari ad aumentare i prestiti a soggetti svantaggiati, micr ...

Collegare il mondo dell'università e della ricerca al microcredito, favorendo lo sviluppo delle idee, la crescita di una nuova generazione di giovani imprenditori. È uno degli obiettivi del protocollo ...FEI e Commissione UE aggiornano le condizioni dello strumento di garanzia EaSI da 400 milioni di euro per incoraggiare gli intermediari finanziari ad aumentare i prestiti a soggetti svantaggiati, micr ...