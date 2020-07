Mamma muore per overdose, le due figlie intrappolate in auto decedute per asfissia (Di giovedì 30 luglio 2020) Natalie Chambers è morta per overdose, mentre le sue due figlie, di 4 e 2 anni, sono decedute per asfissia nell’auto in una cittadina poco lontano da Dallas, nel Texas. La donna soffriva di depressione. Tre persone, una Mamma e le due sue bambine, sono state trovate morte in un auto in parcheggio del Freed’s … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

