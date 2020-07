Let’s Sing presents Queen, il nuovo gioco con le canzoni della band di Freddie Mercury (Di giovedì 30 luglio 2020) Let’s Sing presents Queen è il nuovo gioco di Let's Sing disponibile dal prossimo autunno. Ravenscourt e Voxler hanno annunciato un nuovo capitolo per la serie di giochi di successo Let’s Sing: è Let’s Sing presents Queen, interamente dedicato alla band dei Queen. Let’s Sing presents Queen sarà presentato il prossimo 2 ottobre e sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One, inclusa Xbox One X e Nintendo Switch. La più grande band rock di tutti i tempi nella storia della musica internazionale è la ... Leggi su optimagazine

