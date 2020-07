In Brasile fase nera dell’epidemia, ma Bolsonaro riapre i voli (Di giovedì 30 luglio 2020) ROMA – Con un decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale, il governo del Brasile ha disposto la riapertura dei voli commerciali da e per il Paese, permettendo così al settore turistico di tornare a funzionare dopo la sospensione dovuta alle restrizioni alla libertà di circolazione imposte per contenere il Covid-19. Le frontiere terrestri e marittime resteranno chiuse per almeno altri 30 giorni, hanno fatto sapere dall’esecutivo. Annunci che però non rassicurano la comunità scientifica: il Brasile ha superato la soglia del milione e mezzo di contagi mentre i decessi sono arrivati a 90.100. Leggi su dire

Il Brasile ha oltrepassato nelle ultime ore la soglia dei 90mila morti da Covid-19 dopo aver registrato, secondo l’ultimo bollettino reso noto quando in Italia era ancora notte, ben 1.595 nuovi decess ...

Gli Usa hanno registrato 1.592 morti legati al Covid-19 in 24 ore, il peggior bilancio giornaliero da due mesi e mezzo. E' quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University, secondo la quale sono ...

