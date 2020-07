Guardia di Finanza: cambio al vertice del comando provinciale di trapani (Di giovedì 30 luglio 2020) Da oggi, il Col. t.SFP Geremia Guercia è il nuovo Comandante provinciale della Guardia di Finanza di trapani. L’Ufficiale Superiore succede al Col. t.ST Pasquale Pilerci, destinato ad altro incarico presso il comando Generale del Corpo con sede a Roma. Il nuovo Comandante, dopo aver ricoperto numerosi incarichi operativi in Lombardia, Calabria, Sicilia e Campania,... L'articolo puoi vederlo su: Tvio trapani. Leggi su tvio

