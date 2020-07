‘Gf Vip 4’, Serena Enardu rivela: “Io e Pago ci siamo visti per un caffè…” (Video) (Di giovedì 30 luglio 2020) Ha fatto tanto discutere la fine della storia d’amore tra Serena Enardu e Pago. In un primo momento era stata proprio l’ex tronista di Uomini e Donne ad annunciare la rottura tramite il suo profilo Instagram, e dopo qualche giorno invece a prendere la parola era stato il cantante attraverso una lettera pubblicata dal settimanale Chi in cui ha spiegato i motivi dell’allontanamento da Serena, ovvero il fatto che tra la Enardu e Alessandro Graziani – il tentatore per la quale si erano lasciati a Temptation Island prima di ritrovarsi al Gf Vip 4 – non c’era stato solo un semplice flirt come aveva sempre dichiarato l’ex tronista. A distanza di tempo, dopo insulti, interviste e frecciatine sul web i due hanno avuto modo di rivedersi – in veste di amici e con ... Leggi su isaechia

