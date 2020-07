Fusione nucleare: il più grande reattore del mondo (Di giovedì 30 luglio 2020) Il più grande reattore a Fusione nucleare del mondo ha iniziato ad essere assemblato il 28 luglio 2020 a Cadarache, nel sud della Francia. L’International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) sarà il primo dispositivo di Fusione per produrre energia. Sarà in grado di mantenere la Fusione per lunghi periodi di tempo e testare le tecnologie integrate. … Leggi su periodicodaily

