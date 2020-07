Freddo, la cura contro l’acne e non solo (Di giovedì 30 luglio 2020) Metti un giorno qualunque d’estate, fuori la colonnina di mercurio vola verso i 37-38 gradi o più, mentre la spossatezza prende il sopravvento e la pelle rivela tutta la sua stanchezza perdendo tono e luminosità. La soluzione per ritrovare un pronto benessere e un’aura luminosa in ogni centimetro quadrato di pelle è: freddo applicato ad arte. Così ottieni un duplice beneficio: un pronto refrigerio per tutto il corpo e una pelle più radiosa, sana, uniforme e liftata. Leggi su vanityfair

Gianmar26145917 : RT @Vickiegogreen: @Alessio19521436 @Gianmar26145917 @chiossimanuela2 Nella Iacuzzi naturale sarà difficile. Il freddo mi cura. Ieri avevo… - Vickiegogreen : @Alessio19521436 @Gianmar26145917 @chiossimanuela2 Nella Iacuzzi naturale sarà difficile. Il freddo mi cura. Ieri a… - yoonggvth : — Day 1 Felice?? Oggi mi sono presa cura di me stessa facendo un bagno freddo, una delle cose che amo di più fare… - 77deh : Dare da bere alle piante e con lo spruzzino bagnarsi i piedi, Nino il segugio passa il tartufo nei vasi dalla terra… - velocevolo : RT @Dedalus12470353: @velocevolo Gli alberi parlano ogni momento. E ti dicono se stan bene al loro posto...se fa freddo o caldo ....se ti a… -

La Cosmea è una pianta annuale molto facile da coltivare che fa dei bei fiori di vari colori, dal bianco al rosso, per tutta l’estate. Pianta rustica che tollera bene anche la siccità. Viene usata com ...

Trasporti urbani ed extraurbani di Chieti: informazioni, mappe, biglietti e abbonamenti dei mezzi pubblici

San Salvatore - Madonna del Freddo; linea 5, Santa Barbara - Ospedale San Camillo; linea 6, Tricalle - Casa di Cura "Villa Pini d'Abruzzo" - Fontechiaro da C.; linea 7, Zona Peep - Madonna del Freddo; ...

