Formula 1 – Hamilton : “voglio essere a Silverstone per altri 2-3 anni. Toto Wolf? Quando sbatte i pugni…” (Di giovedì 30 luglio 2020) Lewis Hamilton è di casa a Silverstone, insegue la settima vittoria ed ha intenzione di tornare sul circuito britannico per altri 2 o 3 anni. Poi sarà ritiro. Il pilota della Mercedes rinnova la fiducia nella scuderia, nella quale spera di ‘meritarsi’ la conferma nonostate il rinnovo non sia ancora arrivato, ed esalta il lavoro di Toto Wolff in conferenza stampa: “ovviamente non posso garantire che ci sarò, ma incrociando le dita posso dire che è mia intenzione essere qui a Silverstone l’anno prossimo, possibilmente coin i tifosi. Il lockdown ha avuto almeno un aspetto positivo, mi ha consentito di concentrarmi su altro e di ricaricare le batterie e la mia intenzione è di ... Leggi su sportfair

