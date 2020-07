Elisa Isoardi, l’appello ad Antonella Clerici: “Ti chiedo solo questo…” (Di giovedì 30 luglio 2020) A partire dalla prossima stagione non ci sarà La Prova del Cuoco: la stessa Elisa Isoardi ha rivelato il suo appello ad Antonella Clerici Tanti cambiamenti relativi alla prossima programmazione su Rai1. Così la stessa conduttrice Elisa Isoardi, ex di Matteo Salvini, ha svelato il suo punto di vista dopo la chiusura de La prova … L'articolo Elisa Isoardi, l’appello ad Antonella Clerici: “Ti chiedo solo questo…” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

BITCHYFit : Elisa Isoardi fa un appello ad Antonella Clerici - SerieTvserie : Elisa Isoardi lancia un messaggio ad Antonella Clerici: 'Spero che mi inviti nei suoi programmi' - tvblogit : Elisa Isoardi lancia un messaggio ad Antonella Clerici: 'Spero che mi inviti nei suoi programmi' - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Elisa Isoardi punge Antonella Clerici: 'È diventato come in “Beautiful”' - Mattiabuonocore : In Alabama c'è una macchina che sta scoppiando... -