Dybala: "La Juve ha già in testa il decimo scudetto di fila" (Di giovedì 30 luglio 2020) Il calcio è la mia passione ed è la mia vita da quando avevo tre anni . Ho avuto la fortuna di arrivare dove sono, ma se non fosse successo non ho idea di cosa avrei fatto. L'istruzione è lo strumento ... Leggi su corrieredellosport

