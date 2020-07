Diritti tv: mascherine e distanziamento in assemblea Lega (Di giovedì 30 luglio 2020) ANSA, - MILANO, 30 LUG - Ha preso il via l'assemblea della Lega Serie A con al centro le offerte dei fondi di investimento per la media company destinata a gestire i Diritti tv. Per la prima riunione ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Ha preso il via l'assemblea della Lega Serie A con al centro le offerte dei fondi di investimento per la media company destinata a gestire i diritti tv ... tutti con la ...

Cosa hanno detto Salvini, Sgarbi e Bocelli al convegno sul Covid al Senato

tra informazione scienza e diritti”, si è svolto all’interno della biblioteca del Senato, a Piazza della Minerva. Il tenore: “Mi sono sentito umiliato e offeso perché non potevo uscire da casa” ...

