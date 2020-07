Coronavirus, i nuovi contagi continuano ad aumentare: da ieri sono 386. Minimo record di vittime invece (3) (Di giovedì 30 luglio 2020) Anche oggi come ieri, i dati appena comunicasti dalla Protezione civile sull’incidenza del Coronavirus nel paese, non sono affatto positivi. Almeno sotto certi aspetti. In particolare ci riferiamo ai nuovi contagi, che continuano ad aumentare di giorno in giorno. Se ieri erano stati 289, nelle ultime 24 ne sono stati registrati ben altri 386. Come rivela un monitoraggio condotto dalla Fondazione Gimbe, dei 12.609 attualmente riscontrati positivi, il 53% di questi si trova in Lombardia, il 37,4% si distribuisce tra Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Veneto, Campania e Toscana e il 9,6% nelle altre regioni. L’aspetto invece positivo che la protezione civile ha ricevuto dal ministero della Sanità, riguarda ... Leggi su italiasera

