Coronavirus, 129 positivi in Centro di accoglienza nel Trevigiano: in quarantena anche i negativi, “solo il primo di scenari simili” (Di giovedì 30 luglio 2020) L’Ulss 2 ha reso noto che è stato completato lo screening al Centro di accoglienza situato nell’ex Caserma Serena di Casier (Treviso): complessivamente sono stati eseguiti 315 tamponi – 293 sui migranti e 22 sugli operatori – che hanno evidenziato 129 positività tra gli ospiti. I positivi, tutti asintomatici, sono stati immediatamente isolati all’interno della struttura. La quarantena è estesa anche ai negativi. Tra una settimana sia gli operatori sia gli ospiti saranno nuovamente testati. I controlli all’ex Caserma Serena erano scattati dopo le tre positività emerse tra i migranti. “Il quadro è sotto controllo, sono certo che la situazione sara’ gestita con la ... Leggi su meteoweb.eu

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 12.616 • Deceduti: 35.129 (+6, +0,02%) • Dimessi/… - TgrRai : Casier, #Treviso: 129 positivi di 315 tamponi (quasi il 41%) in un centro di accoglienza per #migranti. Un articolo… - Agenzia_Ansa : Risalgono i #contagi in #Italia, +282 nelle ultime 24 ore. Ieri se ne erano registrati 129. Le nuove #vittime sono… - tralli_andrea : RT @PCagnan: ++ Coronavirus, a Treviso scoppia maxi focolaio tra i migranti: 129 positivi alla Serena - Tribuna di Treviso Treviso ?@Emerge… - Pensierisparsi1 : Coronavirus: 129 positivi nel Centro accoglienza nel Trevigiano -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 129 Covid Italia, Gimbe: in 7 giorni +23% di nuovi casi. Positivo va a un matrimonio, 90 in quarantena

In 7 giorni +23% nuovi casi di Covid-19 in Italia rispetto alla settimana precedente ... 315 tamponi - 293 sui migranti e 22 sugli operatori - che hanno evidenziato 129 positività tra gli ospiti. Lo ...

I dati internazionali del covid sono ancora preoccupanti. Gli ultimi segnali da Francia, Spagna e Germania ci dicono...

Cina. Sono 105 i nuovi casi diagnosticati nelle ultime 24 ore, 102 dei quali trasmessi localmente. Lo hanno comunicato le autorità sanitarie locali, sottolineando che 96 dei nuovi contagi sono stati r ...

In 7 giorni +23% nuovi casi di Covid-19 in Italia rispetto alla settimana precedente ... 315 tamponi - 293 sui migranti e 22 sugli operatori - che hanno evidenziato 129 positività tra gli ospiti. Lo ...Cina. Sono 105 i nuovi casi diagnosticati nelle ultime 24 ore, 102 dei quali trasmessi localmente. Lo hanno comunicato le autorità sanitarie locali, sottolineando che 96 dei nuovi contagi sono stati r ...