Come sarebbe oggi Denise Pipitone: la ricostruzione del Ris (Di giovedì 30 luglio 2020) Come sarebbe oggi Denise Pipitone Come sarebbe oggi Denise Pipitone, la bambina scomparsa il primo settembre del 2004 da Mazara del Vallo (Trapani)? La Procura di Marsala ha provato a rispondere a questa domanda. È stato infatti diffusa la ricostruzione fotografica del volto che avrebbe la bambina, che al momento della scomparsa aveva 4 anni e che oggi ne avrebbe venti. La ricostruzione è stata elaborata dai carabinieri del Ris su richiesta dei pm che dal 2004 non hanno mai smesso di cercarla. La scomparsa Denise Pipitone aveva quasi 4 anni e stava giocando in strada a Mazara del Vallo quando nel settembre del 2004 ... Leggi su tpi

