Caos nomine, maggioranza battuta al Senato: due commissioni restano alla Lega (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma, 30 lug – Giallofucsia nella bufera per le nomine dei presidenti delle commissioni parlamentari. Infatti la maggioranza è stata battuta al Senato su due presidenze, che restano alla Lega. Confermato presidente della commissione Agricoltura Gianpaolo Vallardi, mentre è stato battuto il candidato di maggioranza, il 5 Stelle Pietro Lorefice. Vallardi ha avuto 12 voti, Lorefice 10, più una scheda bianca. Sulla carta, l’opposizione aveva soltanto 9 voti. Poco dopo, però, arriva una sconfitta ben più grave per la maggioranza, in commissione Giustizia: il leghista Andrea Ostellari viene confermato presidente di commissione, con 13 voti ... Leggi su ilprimatonazionale

