Bobby Solo a Nago (Di giovedì 30 luglio 2020) L'intramontabile Bobby Solo torna in concerto. Appuntamento per ferragosto a Nago-Torbole, in Via Scipio Sighele Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto... Caricamento in corso... ... Leggi su trentotoday

CiociariaO : #BovilleErnica. Schiacciato dal trattore vicino casa: la terribile morte di Franco 'Bobby Solo'… - zazoomblog : Bobby Solo racconta il playback a Sanremo: “Avevo la febbre ecco come andò…” - #Bobby #racconta #playback #Sanremo… - belfiore_ale : Scatti Sanremesi• Rosario con il grande Bobby Solo e Antonio Salvati Presidente di #upmusicofficial #upmusicstudio… - misterbarcollo : RT @callmegoodlife: Non scrivete nulla sull’ultima: sono scaramantico. Non prendetevela con Bobby: solo per la grinta e la voglia è da appl… - 45acpjoe : RT @callmegoodlife: Non scrivete nulla sull’ultima: sono scaramantico. Non prendetevela con Bobby: solo per la grinta e la voglia è da appl… -

Ultime Notizie dalla rete : Bobby Solo Boville, schiacciato dal trattore: muore Franco "Bobby Solo" ciociariaoggi.it C’è tempo per… ospite stupisce Anna Falchi: “Io non ho parole”

Il tema della trasmissione è stato la musica, motivo per il quale, insieme a Sal Da Vinci, erano presenti anche Bobby Solo e Francesca Alotta ed è proprio con quest’ultima che il cantautore napoletano ...

Bobby Solo racconta il playback a Sanremo: “Avevo la febbre, ecco come andò…”

Tra le tante cose, Bobby Solo fu famoso per un lungo periodo per aver sdoganato il primo playback della storia di Sanremo. Era il 1964, e il giovanissimo cantante vinse con Una Lacrima Sul Viso ...

Il tema della trasmissione è stato la musica, motivo per il quale, insieme a Sal Da Vinci, erano presenti anche Bobby Solo e Francesca Alotta ed è proprio con quest’ultima che il cantautore napoletano ...Tra le tante cose, Bobby Solo fu famoso per un lungo periodo per aver sdoganato il primo playback della storia di Sanremo. Era il 1964, e il giovanissimo cantante vinse con Una Lacrima Sul Viso ...