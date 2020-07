Benevento, dal 3 al 6 agosto interventi di disinfestazione per le strade cittadine (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha reso noto attraverso una nota stampa che l’Asl provvederà ad effettuare interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione nei giorni 3, 4, 5 e 6 agosto. I suddetti trattamenti di disinfestazione adulticida territoriale, associati alla disinfezione, saranno effettuati in orario notturno a partire dalle ore 23. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

