Benedetta Parodi svela come sarà il suo Senti chi mangia e perchè dovremmo guardarlo (Di giovedì 30 luglio 2020) Benedetta Parodi si prepara a essere protagonista della prossima stagione televisiva a più latitudini. La vedremo infatti su Real Time, nelle vesti di conduttrice di Bake Off Italia, ma come vi abbiamo accennato anche ieri, la rivedremo su La7. Un nuovo programma nel pomeriggio della rete vedrà la Parodi protagonista, non solo nelle vesti di conduttrice ma pare che saprà anche conquistare il pubblico con una nuova ricetta a puntata. Secondo le ultime indiscrezioni, le puntate di Senti chi mangia, il nuovo programma di Benedetta Parodi, dovrebbero essere 35 e per la prima volta la conduttrice, nella sua intervista per Il Corriere della sera, spiega come sarà questo format. Chiama Benedetta, ... Leggi su ultimenotizieflash

cheTVfa : Intervistata dal @Corriere, #BenedettaParodi ha spiegato come sarà #SentiChiMangia, il suo nuovo cooking show che a… - jonathanzacconi : RT @cheTVfa: #SentiChiMangia da settembre su #LA7: ecco come sarà il nuovo programma di #BenedettaParodi - cheTVfa : #SentiChiMangia da settembre su #LA7: ecco come sarà il nuovo programma di #BenedettaParodi - TV_Italiana : Dal 14 settembre, @BenedettaParodi sbarca anche su @La7tv con un nuovo programma: #SentiChiMangia. ?? Ecco in cosa… - MENUETTOit : #Food e #Music: Benedetta Parodi: «Porto in cucina i cuochi negati. Con Fabio (Caressa) siamo una coppia perfetta» -