Benedetta Parodi rivela: “Il mio segreto con Fabio Caressa è…” (Di giovedì 30 luglio 2020) Benedetta Parodi affronta nuovamente la querelle mediatica che ha coinvolto suo marito Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, e l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic. Spazio anche a qualche curiosità. Benedetta Parodi torna a parlare della querelle mediatica che ha coinvolto suo marito, Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, e l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic che … L'articolo Benedetta Parodi rivela: “Il mio segreto con Fabio Caressa è…” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

biscottoverde : A settembre torna Benedetta Parodi FINALMENTE qualcosa per cui valga la pena guardare la tv. - cheTVfa : Intervistata dal @Corriere, #BenedettaParodi ha spiegato come sarà #SentiChiMangia, il suo nuovo cooking show che a… - jonathanzacconi : RT @cheTVfa: #SentiChiMangia da settembre su #LA7: ecco come sarà il nuovo programma di #BenedettaParodi - cheTVfa : #SentiChiMangia da settembre su #LA7: ecco come sarà il nuovo programma di #BenedettaParodi - TV_Italiana : Dal 14 settembre, @BenedettaParodi sbarca anche su @La7tv con un nuovo programma: #SentiChiMangia. ?? Ecco in cosa… -