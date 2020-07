30 Luglio: in Fvg +8 contagi da ieri (Di venerdì 31 luglio 2020) Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 134 (+8 da ieri). Due pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 9 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute. I nuovi contagi ammontano a 13 (8 dei quali sono “d’importazione”) quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.391: 1.412 a Trieste, 1.025 a Udine, 728 a Pordenone e 225 a Gorizia, alle quali si aggiunge un cittadino comunitario che è già rientrato nel proprio Paese. I totalmente guariti ammontano a 2.912, i clinicamente guariti sono 12 e le persone in isolamento 111. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a ... Leggi su udine20

