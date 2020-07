Un Orso Bruno Entra in Giardino e si Rilassa nella Piscina dei Bimbi, il Video Diventa Virale (Di mercoledì 29 luglio 2020) Vivendo a due passi da una riserva naturale, Regina Keller, di Fort Valley, in Virginia, è abituata a vedere presso la sua abitazione molti tipi di animali. La visita più speciale, però, è stata quella di un Orso Bruno che si è andato addirittura a sdraiare nella piccola Piscina del Giardino. L’animale si è intrattenuto nell’acqua per quasi un’ora e se ne è andato solo dopo aver sentito dei rumori. “E’ stato bello vederlo e sono stata fortunata ad avere con me il telefono per fotografarlo e filmarlo” ha commentato la donna. Leggi su youreduaction

RobertoRcCasu : RT @NicolodiDaria: Per istinto,per fame, per tornare agli odori dov'e'nato l'orso bruno ha divelto le sbarre con scarica elettrica,fa male… - luca74alba : RT @75_franz6: @LUZrossonero @Fabiomel11 @luca74alba @Resenzatrono Dai basta invidia, auguriamogli una notte di fuoco. Con un Orso Bruno i… - 75_franz6 : @LUZrossonero @Fabiomel11 @luca74alba @Resenzatrono Dai basta invidia, auguriamogli una notte di fuoco. Con un Orso Bruno incazzato ?? - AntonellaChessa : RT @NicolodiDaria: Per istinto,per fame, per tornare agli odori dov'e'nato l'orso bruno ha divelto le sbarre con scarica elettrica,fa male… - EREpifania : RT @AlessioViscardi: Lui è #Papillon, ovvero l'orso bruno M49 fuggito per ben due volte dal recinto in cui era stato rinchiuso. Gli stanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Orso Bruno Orso bruno JJ4: sospesa (per ora) l'ordinanza di abbattimento Altalex Tutta Italia tifa per Papillon. L'orso M49 ancora in fuga

Corri Papillon corri. Mentre prosegue la fuga verso la libertà di M49, l'orso bruno «evaso» per la seconda volta dal centro faunistico Casteller di Trento Sud, il fronte istituzionale ingoia imbarazzi ...

Orso M49, ecco come è scappato Papillon

Roma, 28 luglio 2020 - "M49", "Papillon", e ora "il re delle evasioni". Sono tanti i soprannomi ormai attribuiti all'orso bruno in continua ricerca della libertà. Nonostante l'animale sia al centro di ...

Corri Papillon corri. Mentre prosegue la fuga verso la libertà di M49, l'orso bruno «evaso» per la seconda volta dal centro faunistico Casteller di Trento Sud, il fronte istituzionale ingoia imbarazzi ...Roma, 28 luglio 2020 - "M49", "Papillon", e ora "il re delle evasioni". Sono tanti i soprannomi ormai attribuiti all'orso bruno in continua ricerca della libertà. Nonostante l'animale sia al centro di ...