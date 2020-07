Ultime Notizie Roma del 29-07-2020 ore 08:10 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione e Gabriella Luigi in studio atteso stasera il via libera da parte del Consiglio dei Ministri alla proroga dello stato di emergenza coronavirus fino al 15 ottobre approvata ieri in Senato e che stamattina verrà portata dal Conte alla camera il premier definisce la proroga come inevitabile legittima visto che il virus continua a circolare ma le opposizioni attaccano risalgono Intanto con i decessi in Italia altri 212 casi e 12 vittime in un giorno a fine agosto Il comitato tecnico-scientifico farà la sua valutazione finale sulla riapertura delle scuole il comitato interministeriale per gli affari europei sarà affiancato per la gestione dei fondi europei da una forza tecnica composta dal comitato tecnico died è una cabina di regia parallela con membri ... Leggi su romadailynews

Gli Stati Uniti hanno registrato 1.592 morti legati al Covid-19 in 24 ore, il peggior bilancio giornaliero da due mesi e mezzo. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University, secondo la qual ...

Inzaghi vuole chiudere in grande

Il Benevento ha disputato un campionato strepitoso, meritando il titolo e la serie A. La squadra giallorossa è andata meglio di qualunque altra formazione della serie B del terzo millennio (a 20, 22 o ...

