Udinese Lecce 1-1 LIVE: inizia la ripresa (Di mercoledì 29 luglio 2020) Alla Dacia Arena, la 37ª giornata di Serie A 2019/20 tra Udinese e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla Dacia Arena, Udinese e Lecce si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Udinese Lecce 1-1 inizia la ripresa – Si gioca 40′ GOL DEL Lecce – Mancosu spiazza Musso e pareggia i conti dal dischetto 39′ Rigore per il Lecce –Traversone di Giulio Donati e braccio largo in area di rigore di Becao. Chiaro il tocco e penalty per il Lecce. 36′ GOL DELL’Udinese – Pennellata di De Paul su calcio d’angolo e colpo di ... Leggi su calcionews24

SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Verona 2-0 SPAL Lazio 1-0 Brescia Sampdoria 0-1 AC Milan Sassuolo 2-0 Genoa Udinese 1-1 Lecce - UnibetFrance : ?? CR7 depuis décembre en Serie A ???? Sassuolo ? Lazio ? Udinese ?? Samp ? Cagliari ??? Roma ? Parme ?? Naples ? Fi… - periodicodaily : Udinese-Lecce 1-1, punteggio in parità dopo i primi 45 minuti - #udineselecce #seriea #halftime - infoitsport : Dove vedere Udinese Lecce tv streaming, Sky o Dazn? - Udinese_1896 : #UdineseLecce 1-1 52' - Doppio cambio per il Lecce: Liverani toglie Calderoni e Paz e inserisce Meccariello e Dell'Orco #ForzaUdinese ???? -