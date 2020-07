Ricchi, tra pentiti e impenitenti (Di mercoledì 29 luglio 2020) Bill Gates, Warren Buffett, George Soros lo chiedono a gran voce da tempo. In quest'ora pandemica un gruppo di 83 milionari internazionali, sotto il nome di Millionaires for Humanities, ha firmato una lettera aperta sollecitando i governi a tassarli di più per fronteggiare la crisi del coronavirus. Toh, magari perché una tassa permanente sulle persone più ricche del pianeta potrebbe “assicurare un finanziamento adeguato al sistema sanitario, alle scuole, e alla sicurezza”. Accorati, (...) - Economia / Tasse, Ricchezza, , Ricchi Leggi su feedproxy.google

È durata solo un paio di weekend la storia tra Belen e Gianmaria Antinolfi. La showgirl e il manager si sono allontanati e lei è rimasta tra le braccia dell'unico vero amore della sua vita, il figlio ...

Enzo Capo e Pamela Barretta si sono detti addio e sembrano aver iniziato una nuova vita: lui con Lucrezia Vaccaro e lei con un ex volto di “Uomini e Donne“, Giovanni Villa. Ma a quanto pare, tra i due ...

