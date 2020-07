Pensioni: Cida, le proposte dei manager per riequilibrare la previdenza (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug. (Labitalia) - Le conseguenze economiche del Covid 19 colpiscono anche la previdenza, imponendo interventi di breve termine: utilizzare ‘quota 100' anche come ammortizzatore sociale, evitare le ripercussioni negative del calo del pil sulle Pensioni, intervenire sul rapporto tra coefficiente di trasformazione e speranza di vita. Poi occorrerà lavorare su una revisione del sistema previdenziale sostenibile nel lungo periodo, ad esempio, con la diminuzione dell'aliquota contributiva per dare maggior spazio di investimento in previdenza complementare, ripensando il massimale Inps e separando, finalmente, assistenza e previdenza. Sono questi i ‘punti fermi' che Cida, la confederazione dei dirigenti e delle alte professionalità, ha posto oggi sul tavolo di confronto ... Leggi su liberoquotidiano

