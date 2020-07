Parla la mamma del bimbo “venduto” a Ostia: “Non sospettavo nulla. Mi fidavo di mio marito” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Parla la mamma del bimbo “venduto” a Ostia Samantha, 19 anni, è la mamma del bambino italiano di etnia rom che veniva “offerto” per prestazioni sessuali sulla spiaggia di Ostia dal padre, un uomo di 23 anni. La donna si dichiara estranea alla vicenda e confessa di non avere mai sospettato nulla. Si fidava del marito. “Mi fidavo di mio marito. Mi aveva detto che avrebbe portato il bambino a fare una passeggiata e sarebbe tornato presto. Invece ha cercato di vendere nostro figlio. Non ho mai sospettato nulla, non immaginavo le sue intenzioni, già altre volte erano usciti insieme da soli”, scrive Il Messaggero. Ai finanzieri della compagnia pronto impiego di Ostia la ... Leggi su tpi

Samantha, 19 anni, è la mamma del bambino italiano di etnia rom che veniva “offerto” per prestazioni sessuali sulla spiaggia di Ostia dal padre, un uomo di 23 anni. La donna si dichiara estranea alla ...

Ostia, bambino venduto in spiaggia: “Denutrito e spaventato, non parla con nessuno”

È denutrito e spaventato il bambino di due anni che la scorsa domenica il papà ha tentato di vendere ai bagnanti sulla spiaggia di Ostia. Intanto, la mamma del piccolo, una 18enne di etnia rom, ha chi ...

