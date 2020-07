Pagelle Cagliari Juventus: bene Zanimacchia, flop Bernardeschi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Pagelle Cagliari Juventus – La Juventus esce sconfitta dal match della Sardegna Arena: i bianconeri perdono col Cagliari, con i sardi che fissano il punteggio sul 2-0. Decisive per la squadra allenata da Zenga le reti di Gagliano e Simeone. Con la pratica scudetto archiviata Sarri concede qualche minuto ai giocatori del vivaio. bene Zanimacchia nel secondo tempo, flop Bernardeschi. Juventus Buffon 5,5 : gioca al posto di Szczesny ma i risultati non sono quelli sperati, sui due gol del Cagliari non ci mette la pezza. Cuadrado 5,5: prestazione a fari spenti quella del colombiano che cerca di incidere in fase di contropiede e di ripiegamento senza però sortire gli effetti ... Leggi su juvedipendenza

