Open Arms, Salvini: “Se il Senato deciderà di processarmi, Conte verrà con me” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Ho agito per il bene del mio Paese”. Alla vigilia del voto del Senato sul processo per il caso Open Arms, Matteo Salvini non si muove di un centimetro. Accusato di sequestro di persona, conferma di aver agito in perfetta sinergia con il governo. Conte in testa. Salvini: se andrò a processo, Conte verrà con me “Se qualcuno domani in Aula”, dice l’ex ministro dell’Interno durante una conferenza stampa, ”riterrà che sia stato commesso un reato, ne risponderanno in tanti. A cominciare dal premier Giuseppe Conte, visto che sono scelte prese collegialmente con alcuni interventi presi per iscritto”. E ancora ironico :”Vuol dire che eventualmente il presidente del Consiglio mi ... Leggi su secoloditalia

