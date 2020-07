No, Heineken non sta mettendo in palio scorte di «birra gratis per un mese» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Mercoledì 29 luglio la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’attendibilità di un messaggio, circolato sulla nota app di messaggistica istantanea, che annuncia un concorso bandito dall’azienda olandese produttrice di birra Heineken, con in palio scorte di «birra gratis per un mese». Il messaggio diffuso su WhatsApp recita «Guarda!! Ci ho appena provato!! Sbrigati prima che finiscono» e contiene il link al sito web Heineken.IIlI.best (non collegato al marchio Heineken), che a sua volta conduce a una pagina chiamata «¡Gana un ano de cerveza gratis!», ovvero «Vinci un anno di ... Leggi su facta.news

zzack_3 : @coma_girl @sciroccoxyz Non c'è problema, nemmeno in emergenza le prendo. Alcuni giorni addietro, al ristorante, av… - klitex : RT @DinaMite___: Sullo spot della #birraMessina 1) non è nostra, non la fanno più a Messina ma in stabilimenti esteri di Heineken 2) chi… - DinaMite___ : Sullo spot della #birraMessina 1) non è nostra, non la fanno più a Messina ma in stabilimenti esteri di Heineken… - petitoblu : @Vatenerazzurro1 Vidal non credo.... e' sponsorizzato dalla Heineken. ???? - PaoloPorter : @LaPupaprisca Heineken si sposta sul politically correct perché non può parlare di qualità del suo prodotto -

Ultime Notizie dalla rete : Heineken non No, Heineken non sta mettendo in palio scorte di «birra gratis per un mese facta.news Anche a luglio la bufala Heineken: regala birra e frigobar?

Impazza ormai il vero caldo estivo e torna alla ribalta anche la bufala Heineken, quella che vorrebbe il noto marchio impegnato nel regalare birra ma anche un frigobar brandizzato ai suoi clienti. Non ...

Venezia, mancano le autorizzazioni: sequestrate aree del parco San Giuliano a Mestre

VENEZIA I problemi di parco San Giuliano non finiscono mai. Venerdì mattina i carabinieri del nucleo forestale sono tornati nell’enorme parco lagunare di Venezia, lo stesso che negli anni passati ospi ...

Impazza ormai il vero caldo estivo e torna alla ribalta anche la bufala Heineken, quella che vorrebbe il noto marchio impegnato nel regalare birra ma anche un frigobar brandizzato ai suoi clienti. Non ...VENEZIA I problemi di parco San Giuliano non finiscono mai. Venerdì mattina i carabinieri del nucleo forestale sono tornati nell’enorme parco lagunare di Venezia, lo stesso che negli anni passati ospi ...