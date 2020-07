Mogol: «Per la sinistra io e Lucio Battisti eravamo fascisti, poi ascoltavano di nascosto le nostre canzoni» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nessuno come loro. Mogol Battisti, il “duo” che ha fatto la storia della musica italiana. Capolavori ineguagliabili. Quando il cantautore fece ascoltare le sue canzoni a Mogol, quest’ultimo non ne rimase favorevolmente colpito. Lo racconta lo stesso Giulio Rapetti (vero nome di Mogol, ndr) in un’intervista al Corriere della Sera. Ripercorre le tappe fondamentali della sua vita e della sua carriera. Mogol Battisti, il primo incontro «Me lo portò a casa una mia cara amica parigina, che si occupava di edizioni musicali. Stava cercando un musicista italiano da promuovere in Francia. Mi fece ascoltare le sue canzoni, che non erano un granché. E io lo dissi chiaramente a quel ragazzo». ... Leggi su secoloditalia

