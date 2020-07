Milano – Accerchiato da otto ragazzini e preso a bottigliate in faccia, in Piazza Sempione (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’aggressione avvenuta sabato notte a Pizza Sempione, Milano, potrebbe non essere un caso isolato come raccontano due testimonianze arrivate alla stampa locale. L’aggressione ai danni di un ragazzo di 19 anni avvenuta sabato notte in Piazza Sempione a Milano potrebbe non essere un episodio isolato. Alcune segnalazioni arrivate alla stampa locale riferiscono di altri casi di ragazzi picchiati … Leggi su periodicodaily

Today_it : Accerchiato da 8 ragazzi e preso a bottigliate: 'Quel branco ha colpito anche mio figlio' - Today_it : Accerchiato da 8 ragazzi e preso a bottigliate: 'Quel branco ha colpito anche mio figlio' - cadfael2 : RT @CriminImmigratl: #CriminiImmigrati: Milano, accerchiato e accoltellato alla schiena da 3 immigrati - simo6608 : RT @CriminImmigratl: #CriminiImmigrati: Milano, accerchiato e accoltellato alla schiena da 3 immigrati - Lucio90049996 : RT @CriminImmigratl: #CriminiImmigrati: Milano, accerchiato e accoltellato alla schiena da 3 immigrati -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Accerchiato Gioia, accerchiato da tre rapinatori e accoltellato alla schiena nella notte: 34enne ferito gravemente MilanoToday.it Doppio raid a Nolo: quattro feriti

Doppia aggressione in zona Nolo la notte scorsa. Due raid in rapida successione, attorno alle 4.30 di ieri, e la pista di un’unica banda entrata in azione in entrambi i casi. Il primo blitz in ordine ...

Accerchiato da 8 ragazzi e preso a bottigliate: "Quel branco ha colpito anche mio figlio"

Accerchiato da otto ragazzini e preso a bottigliate in faccia. L'aggressione ai danni di un ragazzo di 19 anni avvenuta sabato notte in piazza Sempione a Milano potrebbe non essere un episodio isolato ...

Doppia aggressione in zona Nolo la notte scorsa. Due raid in rapida successione, attorno alle 4.30 di ieri, e la pista di un’unica banda entrata in azione in entrambi i casi. Il primo blitz in ordine ...Accerchiato da otto ragazzini e preso a bottigliate in faccia. L'aggressione ai danni di un ragazzo di 19 anni avvenuta sabato notte in piazza Sempione a Milano potrebbe non essere un episodio isolato ...