Migranti | Mediterranea | ' 61 persone chiedono aiuto | alcune sono in acqua'

Palermo, 29 lug. (Adnkronos) - "Situazione drammatica a sud di Lampedusa. Circa 61 persone chiedono aiuto. Ci sarebbero persone prive di sensi e altre in acqua. Richiesto intervento". Così su Twitter Mediterranea Saving Humans.

UNHCRItalia : Migliaia di rifugiati e migranti subiscono gravi violazioni dei loro diritti umani durante i viaggi via terra verso…
UNHCRItalia : "Per troppo tempo, gli atroci abusi subiti da rifugiati e migranti lungo queste rotte via terra sono rimasti largamente in…

Migranti, ancora sbarchi. In 45 arrivano vicino alla spiaggia di Montalbano

così come da quella mediterranea". Di Maio: preservare tenuta sociale del Paese "Serve un'azione di ampio respiro" sul tema dei migranti, "che salvaguardi la tenuta sociale del Paese. Vi assicuro che ...

Oim, tre migranti riportati in Libia e uccisi

(ANSAmed) - ROMA, 28 LUG - Tre migranti sono stati uccisi, e altri 4 feriti, in una sparatoria avvenuta la scorsa notte a Khums, est di Tripoli, durante le operazioni di sbarco. I migranti erano stati ...

