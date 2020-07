Marco Vannini: la sera dell’omicidio altre 2 persone a casa Ciontoli? (Di mercoledì 29 luglio 2020) La sera in cui venne sparato Marco Vannini (20 anni al momento della morte), a casa Ciontoli potrebbero essere state presenti altre due persone. Ricordiamo come il giovane bagnino venne ucciso con un colpo di pistola sparato, almeno secondo le sue dichiarazioni, dal suocero Antonio Ciontoli. Da quanto accertato finora, al momento del ferimento del ragazzo, oltre a Marco e Antonio, in casa erano presenti i due figli dell’ex militare, Federico e Martina (fidanzata di Vannini), la moglie Maria Pezzillo e Viola Giorgini (fidanzata di Federico). Tuttavia, la realtà dei fatti potrebbe essere diversa da come abbiamo sempre pensato. Marco Vannini: due individui in ... Leggi su kontrokultura

