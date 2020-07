L'Università di Hong Kong licenzia l'attivista Benny Tai per "cattiva condotta" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Benny Tai, uno degli attivisti più noti del fronte pro-democrazia di Hong Kong, è stato licenziato dalla Hong Kong University per “cattiva condotta” a causa del suo ruolo nelle grandi proteste del 2014. Lo ha annunciato lo stesso Tai su Facebook, alla fine della riunione del consiglio universitario che ha preso la decisione punitiva rimuovendolo dal ruolo di professore associato alla facoltà di Legge dell’ateneo dal 1991.Per Tai, la decisione segna “la fine della libertà accademica a Hong Kong”. Per Pechino, la cacciata del noto professore, co-fondatore del movimento di disobbedienza civile Occupy Central, rappresenta “un atto di giustizia”. Tai ha ... Leggi su huffingtonpost

primocanale : Università di Genova taglia le tasse per il prossimo anno - vivereancona : Università Politecnica, rafforzati i corsi delle Professioni Sanitarie - silenziourlante : ho dato cinque esami in un mese quello di metodo universit@rio mi fa un baffo - vivereurbino : Università, la Scuola di Farmacia prima in Italia per i rapporti internazionali - Notiziedi_it : Università, Manfredi: «Servono più risorse pubbliche con nuovi campus e servizi per poter invertire la rotta» -

Ultime Notizie dalla rete : Università Hong Università di Genova taglia le tasse per il prossimo anno Primocanale Orto: trapianto autunnale con il "Distillato di Legno BioDea". Un prodotto naturale, organico e biologico che rispetta l'ambiente

https://www.biodea.bio/website/wp-content/uploads/2020/05/tesi-Dott.moratelli-universit%C3%A0-di-Siena.pdf Agosto, settembre e ottobre sono mesi in cui puoi ancora fare l’orto. Prima dell’arrivo ...

Del Bono: «Palestre salve, le classi non le occuperanno»

«Una lettera interlocutoria di un nostro dirigente ha scatenato una cattiva interpretazione. Posso dire con serenità che a settembre le nostre palestre, in larga misura, saranno come sempre a disposiz ...

https://www.biodea.bio/website/wp-content/uploads/2020/05/tesi-Dott.moratelli-universit%C3%A0-di-Siena.pdf Agosto, settembre e ottobre sono mesi in cui puoi ancora fare l’orto. Prima dell’arrivo ...«Una lettera interlocutoria di un nostro dirigente ha scatenato una cattiva interpretazione. Posso dire con serenità che a settembre le nostre palestre, in larga misura, saranno come sempre a disposiz ...