Lecce: Abusa Sessualmente del Figliastro Sordomuto, Lo Obbliga a Praticargli un Rapporto Orale e Poi Condivide il Video (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ha Obbligato il ragazzo 30 anni affetto da un grave deficit mentale a Praticargli del sesso Orale per poi diffonderne il Video, è stato arrestato. Un uomo di 48 anni, residente a Monteroni, in provincia di Lecce è stato arrestato per accusa di violenza sessuale aggravata e diffusione illecita di materiale Sessualmente esplicito. Il responsabile avrebbe costretto ad un Rapporto Orale il Figliastro 30enne Sordomuto e affetto da grossi deficit cognitivi, per poi diffondere volontariamente il Video su internet. Il caso, su cui ha indagato il GIP di Lecce in collaborazione con i carabinieri, è partito quando un uomo ha denunciato in un gruppo online di ... Leggi su youreduaction

Trmtv : Lecce, abusa del figliastro disabile: arresto 48enne in Salento - ruiciccio : Lecce, abusa del figliastro disabile e mette il video sul web: arrestato 48enne - La Gazzetta del Mezzogiorno -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce Abusa Lecce, abusa del figliastro disabile e mette il video sul web: arrestato 48enne La Gazzetta del Mezzogiorno Arrestato per violenza sessuale ai danni del figliastro sordomuto

Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Lecce Giovanni Gallo su richiesta del pubblico ... è emerso che quello ripreso nel video non è stato l'unico episodio di abuso commesso dal patrigno ...

Abusa del figliastro disabile ed invia i video sul web, un dvd lo incastra: in carcere il patrigno

LECCE – Abusa sessualmente del figliastro disabile ed invia i video ad una giovane conosciuta su Internet, ma quel dvd dell’orrore finisce nelle mani dei carabinieri ed il patrigno finisce in carcere ...

Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Lecce Giovanni Gallo su richiesta del pubblico ... è emerso che quello ripreso nel video non è stato l'unico episodio di abuso commesso dal patrigno ...LECCE – Abusa sessualmente del figliastro disabile ed invia i video ad una giovane conosciuta su Internet, ma quel dvd dell’orrore finisce nelle mani dei carabinieri ed il patrigno finisce in carcere ...