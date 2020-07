Jay Sebring: nel trailer del documentario sulla vittima di Manson anche l'intervento di Tarantino (Di mercoledì 29 luglio 2020) La vita di Jay Sebring, una delle vittime della setta di Charles Manson, è al centro di un nuovo documentario a cui ha partecipato anche Quentin Tarantino. Jay Sebring... Cutting to the Truth è il documentario dedicato al famoso parrucchiere e il trailer mostra le prime sequenze del progetto che ne racconterà la storia prima che diventasse una vittima della setta di Charles Manson. Al progetto hanno collaborato anche il regista Quentin Tarantino e star come Quincy Jones e Nancy Sinatra. Il film sarà distribuito on demand e sulle piattaforme digitali il 22 settembre ed è stato diretto da Anthony DiMaria, nipote di Sebring. L'uomo ... Leggi su movieplayer

