Indagine Attilio Fontana, ritrovati e sequestrati i 25mila camici non consegnati (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nuovo capitolo nell’intricata vicenda che ha visto protagonista il governatore della Lombardia Attilio Fontana, indagato per frode per aver favorito l’azienda del cognato, la Dama SPA, con una fornitura di equipaggiamento ospedaliero (principalmente camici) inizialmente pagati tramite bonifico e poi successivamente frutto di una donazione, così da ovviare all conflitto di interessi, avendo favorito il fratello della moglie. Sequestri Nella giornata di ieri la Guarda di Finanza ha sequestrato 25mila camici destinati all’uso medico, che sono stati requisiti alla Dama SPA: i suddetti camici fanno parte dei 75mila ordinati proprio dalla Regione. I camici, ora custoditi come corpo del reato in un magazzino nella disponibilità ... Leggi su giornal

