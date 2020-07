Il re di Staten Island scarta la commedia e cerca invano il salto di qualità (Di mercoledì 29 luglio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=D6 OHN fR Y Erano 5 anni che Judd Apatow non faceva un film, da Un disastro di ragazza, ed è molto strano che sia tornato al cinema dopo essersi occupato di stand-up e di una serie tv (Love) con un film così piccolo, qualcosa di al tempo stesso più ambizioso del solito e meno ingombrante rispetto ai film che aveva realizzato con attori più noti. Il re di Staten Island è tutto girato intorno a Pete Davidson, comico del Saturday Night Live, che presenta spaventose aderenze al personaggio del film. Così tanto che l’impressione è che il film sia stato ritagliato a partire da lui, trasformandolo in un personaggio da film di Apatow. Del resto non è la prima volta che nei suoi film compaiono dei comici professionisti con personaggi vagamente simili a se stessi. La ... Leggi su wired

