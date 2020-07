Hellas Verona, Juric: “Con il Genoa vogliamo vincere” (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’allenatore dell'Hellas Verona, Ivan Juric, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara interna contro la Spal, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.LE PAROLE DI Juriccaption id="attachment 883737" align="alignnone" width="300" Juric (Getty Images)/captionQueste le sue parole a SkySport: "Partita con il Genoa? Io penso al Verona e vogliamo fare una grande partita. Per me arrivare davanti al Sassuolo sarebbe come vincere lo scudetto. Anche contro il Genoa vogliamo fare il nostro calcio. Stiamo già lavorando ai sostituti. Partiremo da zero, ma abbiamo un'idea di calcio che vogliamo mandare avanti. Abbiamo potenziato lo scouting. Non sarà facile ... Leggi su itasportpress

HellasVeronaFC : Nei tuoi 5 anni all’Hellas sei stato bomber, idolo, simbolo e capitano. A Verona hai saputo toccare l’anima della g… - infoitsport : Hellas Verona, le pagelle di CM: Di Carmine super, Borini unico rimandato - infoitsport : Hellas Verona-SPAL 3-0: tabellino, voti, assist e pagelle per il fantacalcio - infoitsport : Serie A, Verona-Spal 3-0: l’Hellas torna al successo - Sportmediaset - ItaSportPress : Hellas Verona, Juric: 'Con il Genoa vogliamo vincere' - -