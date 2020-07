Grazie Sergio (Di mercoledì 29 luglio 2020) Due anni fa ci lasciava Sergio Marchionne. Una perdita prematura e dolorosa, che ha creato un vuoto di stile e di umanità che i suoi successori alla guida del gruppo Fca non hanno ancora colmato. Una perdita non solo per il mondo della grande imprenditoria internazionale, ma anche per chi lo ammirav Leggi su ilfoglio

virginiaraggi : Auguri di buon compleanno al nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La sua guida ci ispira nel lavor… - BentivogliMarco : grazie a Dario Odifreddi per il bel ricordo di Sergio #Marchionne e per il riconoscimento di una storia importante… - AzzolinaLucia : Tanti auguri al Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella. Grazie per la sua umanità e la saggezza con cui tie… - calabriavigoros : RT @abonantes: Cosenza, 13 visite e sei consulenze per donne con tumore al seno Grazie al progetto 'Da Donna a Donna' e al dottor Sergio Ab… - MonRicch : @ferrarisergio4 Buongiorno a te Sergio ?? Grazie -

Ultime Notizie dalla rete : Grazie Sergio Grazie Sergio Il Foglio Costa: bonus mobilità andato molto bene, salito a 210 mln di euro

Roma, 29 lug. (askanews) - "Sul bonus mobilità avevo previsto 120 milioni di euro come stanziamento, ma è andato talmente bene che, grazie al parlamento, che ha intuito la voglia dei cittadini italian ...

Passeggiata by night sulle Mura alla scoperta di stelle e pianeti

e il professor Sergio Giudici direttore del Museo degli Strumenti di Fisica, accompagneranno i partecipanti in un viaggio tra i segreti delle più remote zone dello spazio. Si parlerà anche di buchi ...

Roma, 29 lug. (askanews) - "Sul bonus mobilità avevo previsto 120 milioni di euro come stanziamento, ma è andato talmente bene che, grazie al parlamento, che ha intuito la voglia dei cittadini italian ...e il professor Sergio Giudici direttore del Museo degli Strumenti di Fisica, accompagneranno i partecipanti in un viaggio tra i segreti delle più remote zone dello spazio. Si parlerà anche di buchi ...