Gravina: «Difficile che il campionato riparta il 12 settembre. Ipotesi ottobre» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Gabriele Gravina ha parlato durante la premiazione dedicata alla vittoria del campionato del Benevento. Le sue parole Gabriele Gravina ha parlato durante la premiazione dedicata alla vittoria del campionato del Benevento. Queste le parole del presidente della FIGC. Gravina – «Nuova stagione riparte il 12 settembre? Mi piacerebbe, ma non so se si andrà verso quella direzione. A me piace cambiare, ma bisogna fare i conti con la realtà. Dobbiamo incastrare le giornate di campionato con le competizioni internazionali, partendo da una data ipotetica, come fine settembre o forse anche ottobre. A fine agosto si definiranno le competizioni internazionali, poi a settembre c’è la nazionale. ... Leggi su calcionews24

siamo_la_Roma : ?? Ha parlato il presidente della #FIGC Gabriele #Gravina ??? “Difficile che la Serie A riparta il 12 settembre' ????… - romanewseu : #Figc, #Gravina: “#SerieA? Difficile riparta il 12 settembre, l’8 c’è l’#Italia” #ASRoma #RomanewsEU… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Gravina: “Difficile che la Serie A riparta il 12 settembre: c’è la nazi… - filo_78 : Attenzione @andagn perché @gagravina, come ha detto De Laurentiis, ha in mente solo i playoff per interrompere le v… - TuttoMercatoWeb : Gravina: 'L’8 settembre c’è l’Italia, molto difficile che la A riparta il 12. Ipotesi ottobre' -