Giulia Cavaglià e Francesco Sole, ora ci sono le prove. Non ne parlano ma qualcuno ha notato (Di mercoledì 29 luglio 2020) Aria di crisi tra l’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne Giulia Cavaglià e lo youtuber nonché conduttore di Tu sì que vales Francesco Sole. La storia tra i due è iniziata nel novembre del 2019, dopo che Francesco era rimasto incantato dalla bellezza dell’organizzatrice di eventi e modella. Da lì è partito un lungo corteggiamento, risultato determinante per l’inizio della relazione. Una storia che ha fatto parlare, tanto che sembrava imminente una loro partecipazione a Temptation Island Vip, poi smentita. Da un po’ di tempo, inoltre, sono scomparsi dai social post, foto e like reciproci, un indizio che qualcosa non fosse più come prima. La conferma della crisi è arrivata dall’influencer Amedeo Venzache ... Leggi su caffeinamagazine

