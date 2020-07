Diretta Cagliari-Juventus ore 21.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali (Di mercoledì 29 luglio 2020) Cagliari - La Juventus fa visita al Cagliari per il 37° turno del campionato di Serie A. La formazione guidata da Sarri ha già vinto lo scudetto grazie alla vittoria con la Sampdoria nella scorsa ... Leggi su corrieredellosport

CentotrentunoC : #CagliariJuve LIVE ?? | Sorpresa Luca Gagliano nell'undici titolare di Walter #Zenga che affronterà la #Juventus: se… - sportli26181512 : Cagliari-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Con il titolo di Campione d'Italia la sq… - CagliariCalcioo : Cagliari-Juventus: la diretta e come vederla in tv e streaming - sportli26181512 : Cagliari-Juventus: la diretta e come vederla in tv e streaming: Cagliari-Juventus: la diretta e come vederla in tv… - PostBreve : CAGLIARI JUVENTUS Streaming Diretta TV, dove vederla al posto di Rojadirecta -