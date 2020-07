Carlo Pinsoglio, tre scudetti alla Juventus senza giocare: storia di una carriera incredibile (Di mercoledì 29 luglio 2020) Terzo portiere ma primo tifoso, idolo di curva e compagni. "Essere John Malkovich" sarà anche un bel film, ma "Essere Carlo Pinsoglio" è da Oscar. Tre scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana tutti con la Juve pur avendo giocato solo due volte in tre stagioni: 117 minuti, una vittoria, un ko, tre reti subite. Più scudetti che presenze. «Lo prendo in giro dicendo che ha vinto quanto Totti», esclamava Wojciech Szczesny, il proprietario della porta bianconera, tre anni fa: bilancio migliorato perché allora Pinsoglio aveva un solo tricolore cucito sulla tuta. Quasi come un novello Alessandrelli, il vice di Zoff che il campo non lo vedeva mai, anche Pinsoglio cresce nelle giovanili del club e si ritrova davanti un totem della ... Leggi su liberoquotidiano

