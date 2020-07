Caldo: temperature fino a 40 gradi, venerdì 10 città con bollino rosso (Di mercoledì 29 luglio 2020) L'allerta scatta a Roma, Bologna, Torino, Firenze, Campobasso, Pescara, Rieti, Frosinone, Bolzano e Perugia Leggi su repubblica

rtl1025 : ??? Ondata di #caldo africano con temperature fino a 40 gradi. 10 le città con #bollinorosso venerdì prossimo, secon… - TgrVeneto : Temperature di 5-6 gradi superiori alla media del periodo, sia di giorno che di notte. Il caldo sta già attanaglian… - 3BMeteo : Un po' di #meteoironia con questo #caldo ci vuole... Dettagli temperature massime fino al weekend ??… - Alice160383 : RT @Masse78: Domani è lunedì. Weekend lontano. Ferie lontanissime. Meteo: In arrivo caldo torrido, afa e temperature anche di 40 gradi. Pi… - lorymannai : RT @Animal_Genocide: Cane in auto muore per il caldo, denunciato un 65enne a #Sassuolo, nel Modenese. Ha lasciato il proprio cane, un pasto… -

Ultime Notizie dalla rete : Caldo temperature Caldo: temperature fino a 40 gradi, venerdì 10 città con bollino rosso la Repubblica METEO: TORNANO LE NOTTI TROPICALI, INCUBO AFA nelle grandi città. Vediamo un dettaglio

I prossimi giorni saranno da bollino rosso per molte città a causa del caldo e dell'afa non soltanto di giorno ma anche di notte quando la concentrazione di umidità associata alle temperature elevate ...

Spal a Verona per tornare al successo: le insidie non arrivano solo dall’Hellas

Caldo proibitivo, tante assenze e ultime battute del tour de force. Però la squadra va al Bentegodi per una prova all’attacco FERRARA. L’addio del “Pazzo”, l’arbitro novello, temperatura prevista 35 g ...

I prossimi giorni saranno da bollino rosso per molte città a causa del caldo e dell'afa non soltanto di giorno ma anche di notte quando la concentrazione di umidità associata alle temperature elevate ...Caldo proibitivo, tante assenze e ultime battute del tour de force. Però la squadra va al Bentegodi per una prova all’attacco FERRARA. L’addio del “Pazzo”, l’arbitro novello, temperatura prevista 35 g ...