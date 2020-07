Buccinasco, auto in fiamme davanti al palazzo comunale (Di mercoledì 29 luglio 2020) Buccinasco, Milano,, 29 luglio 2020 " Il violento scoppio degli pneumatici e il rumore dei vetri infranti dal calore ha svegliato gli abitanti del quartiere. Un incendio ha distrutto un' auto ... Leggi su ilgiorno

Buccinasco (Milano), 29 luglio 2020 – Il violento scoppio degli pneumatici e il rumore dei vetri infranti dal calore ha svegliato gli abitanti del quartiere. Un incendio ha distrutto un’auto parcheggi ...

